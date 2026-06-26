Cosrab, raccolta dell'indifferenziato: Comuni divisi sulle novità dal 1° luglio

Da mesi le amministrazioni che fanno capo a Cosrab organizzano incontri e serate informative per illustrare ai cittadini i cambiamenti previsti dal 1° luglio. La principale novità riguarda la raccolta del rifiuto indifferenziato, che non sarà più effettuata ogni settimana ma con cadenza quindicinale.

L'obiettivo della riorganizzazione è ridurre ulteriormente la quantità di rifiuto non riciclabile prodotto, incentivando una raccolta differenziata sempre più accurata. A pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo servizio, però, non tutti i Comuni hanno deciso di seguire lo stesso percorso.

Alcune amministrazioni hanno infatti scelto di mantenere l'attuale sistema di raccolta. Si tratta di Cerrione, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Pollone e Piatto, dove la raccolta dell'indifferenziato continuerà a essere settimanale, senza che al momento sia stata fissata una data per il passaggio al nuovo modello.

Diversa la decisione di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia, Pray, Viverone e Netro, che hanno invece chiesto di posticipare l'avvio delle novità a dopo l'estate.

"È una scelta delle singole amministrazioni – commenta il presidente di Cosrab, Gianni Ciliesa –. Faremo il punto della situazione a fine anno, tra sei mesi, per valutare l'andamento di questo sistema nei diversi territori".