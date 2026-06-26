Ondata di calore sotto osservazione, l'ASL Biella monitora gli effetti sulla salute dei cittadini

In relazione alle elevate temperature registrate nelle ultime settimane, l’ASL di Biella sta monitorando costantemente l’andamento degli accessi al Pronto Soccorso dell’Ospedale per valutare gli eventuali effetti dell’ondata di caldo sulla salute della popolazione.

L’analisi dell’attività evidenzia un lieve incremento degli accessi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un andamento tuttavia in linea con la crescita complessiva che si sta registrando nel corso del 2026.

Allo stesso tempo, non si osserva un aumento dei ricoveri nei reparti di area medica, dato che rappresenta un importante indicatore della gravità delle condizioni cliniche dei pazienti. Questo suggerisce che, allo stato attuale, le elevate temperature non hanno determinato un incremento dei casi più complessi o tali da richiedere un ricovero ospedaliero.

L’ASL di Biella continua comunque a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, in costante raccordo con i servizi ospedalieri e territoriali, per garantire una risposta tempestiva alle esigenze della popolazione, in particolare delle persone più fragili, degli anziani e di chi è affetto da patologie croniche.

L’Azienda ricorda che la prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per ridurre i rischi legati al caldo. È quindi importante mantenere una corretta idratazione, evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, soggiornare in ambienti freschi e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini e ai soggetti più vulnerabili.

Il monitoraggio dell’attività del Pronto Soccorso proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e continuità assistenziale durante il periodo estivo.