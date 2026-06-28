Staffetta delle Province, a Gaglianico l’arrivo di Enrico Donzelli FOTO

Si è conclusa a Gaglianico la Staffetta delle Province Piemontesi, la corsa organizzata dai Broc Trotters nell’ambito della festa di San Pietro. A partire era stato Mario De Nile, mentre l’arrivo è stato affidato a Enrico Donzelli.

La manifestazione, con partenza e arrivo a Gaglianico, ha previsto un percorso di 306 chilometri attraverso le province di Torino, Novara, Alessandria, Asti, Biella, Vercelli, Cuneo e Verbania, prima del rientro in Piazza della Repubblica. Durante la staffetta, De Nile ha ricevuto il cambio da don Paolo, don Mario e don Marco. Ad accogliere l’ultimo staffettista c’erano i partecipanti all’evento, le autorità del paese, la banda musicale Giacomo Puccini di Gaglianico, don Paolo Loro Milan e Stefania Sartori, presidente del Comitato di San Pietro.