Eccellenze piemontesi in vetrina a New York: diverse aziende al Summer Fancy Food Show

Il Piemonte torna protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il principale appuntamento B2B del Nord America dedicato al settore food & beverage. Dal 28 al 30 giugno, allo Javits Center, una delegazione di 17 aziende piemontesi porta negli Stati Uniti le eccellenze agroalimentari regionali, tra qualità, tradizione e innovazione.

La partecipazione, giunta all’undicesima edizione, è guidata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni. Le imprese aderenti al PIF Agroalimentare sono presenti grazie all’organizzazione di Ceipiemonte, nell’ambito delle attività promosse dalla Regione Piemonte e finanziate dal PR FESR 2021-2027.

Al centro della missione c’è il mercato statunitense, primo sbocco extraeuropeo per l’agroalimentare piemontese. Nel 2025 l’export regionale del comparto food & beverage ha superato i 9,6 miliardi di euro, registrando una crescita del 7,7% rispetto al 2024. Verso gli Stati Uniti le esportazioni agroalimentari piemontesi hanno oltrepassato i 740 milioni di euro.

Lo stand regionale, allestito all’interno del Padiglione Italiano, propone degustazioni e show cooking realizzati in collaborazione con l’Associazione Regionale Cuochi Piemontesi, rappresentata dallo chef Luca Ferrero. In vetrina prodotti da forno dolci e salati, bevande, farine, specialità del territorio, vini Doc e Docg, Nocciola Piemonte IGP, Gorgonzola DOP, Robiolina di Roccaverano DOP, tartufo, cioccolato e dolci della tradizione.

La missione sarà completata da un evento al Consolato Generale d’Italia a New York, dedicato alla valorizzazione della Castagna Cuneo IGP e della 27ª Fiera Nazionale del Marrone. Un’iniziativa pensata per rafforzare la promozione internazionale delle eccellenze agroalimentari e turistiche del Piemonte.