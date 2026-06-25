Moto senza Vista, partenze da Biella e Vercelli per un giorno di condivisione e inclusione

Anche quest'anno la sezione Biella e Vercelli di Angeli in Moto organizza un giorno di condivisione, inclusione e spensieratezza rivolto ai disabili visivi.

In Moto senza Vista sarà svolta unendo le due province e permettendo un'inclusione ancora maggiore tra le due associazioni UICI di Biella e Vercelli. L'evento prevede due partenze: da Biella presso la Piazza Unità d'Italia con ritrovo alle 8.45 e da Vercelli in via G. Gastaldi 18, con ritrovo alla stessa ora per unirsi poi a Gattinara presso il parcheggio del ristorante Principe.

Da qui il corteo si snoderà per le vie provinciali fino a raggiungere Pella, sul Lago d'Orta, da cui si gode di una eccezionale vista su Orta San Giulio, l'affascinante borgo medioevale, e l'Isola di San Giulio che leggenda vuole infestata da serpenti e cacciati da San Giulio che qui edificò la sua 100esima chiesa dove fu sepolto. Si prosegue per Invorio dove bikers e disabili verranno deliziati con un buon pranzo a Invorio presso la Pro Loco. In tardo pomeriggio il rientro presso le rispettive provincie.

"Questa esperienza si basa interamente sul concetto di equipaggio e sulla fiducia verso il pilota - afferma il responsabile della sezione Biella e Vercelli di Angeli in Moto Rino Cavagna - Non si tratta solo di fare un giro da passeggeri: il motociclista e il passeggero non vedente devono muoversi all'unisono, diventando un corpo solo che comunica attraverso i movimenti e l'empatia. È una condivisione profonda, dove l'emozione del viaggio viene vissuta e amplificata da entrambi"

Questo il motto che racchiude il senso dell’evento: "La libertà non si vede. Si vive".