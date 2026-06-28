Valdilana, 15ª edizione de “La Sopranissima”: circa 70 i partecipanti FOTO

Si è conclusa oggi, domenica 28 giugno, a Valdilana, la 15ª edizione de “La Sopranissima”, gara di Cross Country Mtb organizzata da Asd Free Bike Trivero, con ritrovo al Rifugio La Sella di Soprana.

La manifestazione ha visto al via una settantina di partecipanti, arrivati dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Valle d’Aosta. La prova, inserita anche nel circuito Wolf Cup, si è disputata su un tracciato particolarmente apprezzato dagli atleti: divertente, tecnico e impegnativo, pensato anche per valorizzare i percorsi e il territorio della zona. Nelle classifiche di giornata, nella prima partenza il successo è di Christian Rossi, mentre nella seconda si è imposto Carmelo Cerruto. Al femminile primo posto per Kathrin Oertel.

Gli organizzatori hanno espresso particolare soddisfazione, evidenziando il buon andamento della gara e il riscontro positivo dei concorrenti. La giornata si è chiusa senza particolari criticità, salvo alcuni guasti meccanici alle biciclette.

Nel corso della manifestazione sono state premiate anche le tre società con il maggior numero di iscritti. Presente anche il sindaco di Valdilana Mario Carli, insieme ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, a sostegno dell’iniziativa.