Biella, “R…Estate a San Nicola”: concerto spirituale tra musica e poesia

Martedì 30 giugno alle ore 21 la Chiesa di San Nicola da Tolentino, a Biella in Costa del Vernato, ospiterà il Concerto Spirituale del Trio Hexachordum, nell’ambito della rassegna “R…Estate a San Nicola”, promossa dall’Associazione Amici di San Nicola con il contributo del Bando Eventi della Fondazione CRB e il patrocinio del Comune di Biella.

Il trio, composto da Silvia Capra, Guido Antoniotti e Roberto Marazzato, proporrà un raffinato percorso musicale dedicato alla musica antica, con un programma che conduce il pubblico nell’Europa tra XVII e XVIII secolo. Un viaggio sonoro costruito per valorizzare l’identità artistica dell’ensemble e la ricchezza del repertorio barocco e preclassico.

La serata sarà arricchita dalla voce narrante di Monica Donini, che interpreterà alcune poesie di Rabindranath Tagore, creando un dialogo suggestivo tra musica e parola. Il filo conduttore del concerto sarà il tema della luce, intesa come simbolo di speranza, consapevolezza e bellezza.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e religioso del territorio, con particolare attenzione alla Chiesa di San Nicola da Tolentino, che grazie alla rassegna estiva continua a proporsi come spazio vivo di cultura e partecipazione.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà destinato al restauro degli intonaci interni della chiesa.