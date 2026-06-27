Scontro tra auto e moto a Zumaglia: motociclista in gravi condizioni

Serata di paura ieri lungo la SP200, nel territorio di Zumaglia, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, una Nissan condotta da un uomo classe 1956, residente in paese, si è scontrata con una Kawasaki Z750 guidata da un 37enne biellese. L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto seriamente ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Biella in codice rosso.

I Carabinieri hanno eseguito i test per verificare tasso alcoolemico, risultato negativo, e per ricostruire la dinamica del sinistro