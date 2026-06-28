Biella, nasce l'ufficio eventi: un solo sportello per organizzare manifestazioni e iniziative

Da oggi chi vorrà organizzare un evento a Biella non dovrà più rivolgersi separatamente alla Polizia Locale, agli uffici del commercio, dell'ambiente, della viabilità o ad altri settori comunali competenti. Basterà infatti presentarsi a un unico sportello: il nuovo Ufficio Eventi comunale, nato con l'obiettivo di semplificare e velocizzare tutte le procedure amministrative legate all'organizzazione di manifestazioni e iniziative sul territorio.

La nuova struttura è stata presentata dall'assessore Edoardo Maiolatesi nel corso della conferenza stampa di Biella Estate. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall'assessore, pensato per offrire a cittadini, associazioni, enti e organizzatori un punto di riferimento unico in grado di gestire l'intero iter burocratico.

L'ufficio è stato attivato nelle scorse settimane e attualmente opera in via temporanea presso il Museo del Territorio. A breve sarà però trasferito in modo definitivo a Palazzo Pella, dove sarà attivato anche un servizio di front office dedicato al pubblico.

Per garantire il funzionamento della nuova struttura l'amministrazione ha provveduto a potenziare l'organico. Oggi l'Ufficio Eventi può contare su tre addetti, affiancati da un funzionario e da un dirigente, per un totale di cinque persone.

La novità più significativa riguarda proprio la gestione delle pratiche. In passato chi organizzava un evento era costretto a interfacciarsi con diversi uffici comunali per ottenere autorizzazioni e pareri. Ora sarà invece l'Ufficio Eventi a raccogliere la richiesta, coordinare tutti i passaggi necessari con i vari settori dell'amministrazione e restituire all'organizzatore una pratica completa e pronta.