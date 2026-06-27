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CRONACA | 27 giugno 2026, 13:05

Cordoglio per la scomparsa di Chiara Guala

La redazione di newsbiella.it porge le più sentite condoglianze alla famiglia

Cordoglio per la scomparsa di Chiara Guala

Cordoglio per la scomparsa di Chiara Guala

E' venuta a mancare Chiara Guala valida collaboratrice commerciale per molto tempo di Eco di Biella. Chiara ha rappresentato punto di riferimento costante, distinguendosi per competenza, disponibilità e una naturale capacità di costruire rapporti umani prima ancora che professionali. Il suo lavoro è sempre stato caratterizzato da attenzione e precisione.

Chi l’ha conosciuta ne ricorda la discrezione, la gentilezza e la dedizione sempre con uno sguardo concreto e positivo.

Alla sua famiglia e ai suoi cari va il cordoglio sincero e partecipato dalla redazione di newsbiella.it, che si stringe attorno a loro in questo momento di grande dolore

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