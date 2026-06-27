Cordoglio per la scomparsa di Chiara Guala

E' venuta a mancare Chiara Guala valida collaboratrice commerciale per molto tempo di Eco di Biella. Chiara ha rappresentato punto di riferimento costante, distinguendosi per competenza, disponibilità e una naturale capacità di costruire rapporti umani prima ancora che professionali. Il suo lavoro è sempre stato caratterizzato da attenzione e precisione.

Chi l’ha conosciuta ne ricorda la discrezione, la gentilezza e la dedizione sempre con uno sguardo concreto e positivo.

Alla sua famiglia e ai suoi cari va il cordoglio sincero e partecipato dalla redazione di newsbiella.it, che si stringe attorno a loro in questo momento di grande dolore