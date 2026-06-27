Dalla valigia dei ricordi riemerge il basket biellese: gli scatti inediti di Roberto Marchisotti FOTO

Dopo il viaggio fotografico attraverso i trent'anni del Rally Lana e la gara di Sidecar Biella-Oropa valida per il Campionato Italiano, il fotocronista sportivo freelance Roberto Marchisotti apre un altro prezioso archivio della memoria sportiva biellese: quello dedicato al basket. Una vera e propria “valigia dei ricordi”, rimasta chiusa per anni, dalla quale riemergono immagini inedite che raccontano un'epoca ormai lontana, quando la fotografia sportiva era ancora rigorosamente analogica.

Fotografie che tornano dal passato dal colore "sepріа-103". "Ho sempre creduto nelle manifestazioni sportive del Biellese, sia che si parli di società come Pallacanestro Biella sia dei grandi eventi motoristici come il Rally Lana, la Biella-Oropa, ma anche di Autocross, Motocross, fuoristrada e sci – racconta Marchisotti –. Tutti questi obiettivi li ho raggiunti con grande soddisfazione. I personaggi che vediamo in queste fotografie, oggi hanno trent'anni in più, e considerando che nel 1996 il digitale non esisteva ancora, sarebbe interessante poterli ritrarre nuovamente".

Le immagini custodite da Marchisotti non si limitano alle partite. Il fotografo seguiva infatti la squadra nella sua quotidianità, documentando momenti spesso lontani dai riflettori e dal parquet. "Durante le stagioni di basket spesso seguivo i ragazzi nella vita di tutti i giorni: dal risveglio del mattino alle trasferte. Li fotografavo mentre indossavano le maglie Fila, si facevano la barba, facevano colazione, preparavano il pranzo, giocavano a carte, stendevano la biancheria o viaggiavano sul pullman. E protagonista indiscusso era Minessi", ricorda. Si tratta di fotografie esclusive e inedite che fanno parte del personale “Museo del Basket” di Marchisotti, un patrimonio documentale che va al di là dei risultati sportivi.

Nel corso della sua carriera il fotografo ha collaborato con numerose testate locali e nazionali. Per l'Eco di Biella ha lavorato con Carlo Caselli, Gianni Sebastio e Pretti; per Il Biellese con Ugo Pinarello, Carlo Banfo, don Lacchio, Riccardo Alberto e Franco Mondello; mentre per La Stampa il riferimento è stato Pietro Minoli.