Tante cose da fare a Biella nel we del 29, 30 e 31 maggio

Venerdì 29 maggio

- Strona, Strona&Arte

- Biella, Palazzo Gromo Losa, presentazione documentario DocBi40 per i 40 anni del Centro Studi Biellese, alle 21. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

- Canelo, “Ciak, si ricorda!”

- Castelletto Cervo, Motobrulè

- Valdengo, Valdengo in festa concerto filarmonica di Valdengo

- Biella, alle 18 Biblioteca Civica, piazza Curiel 13 "Contemporanea. Parole e storie di donne" Serena Dandini presenta " Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica"

- Cavaglià, in biblioteca dei ragazzi ore 17,30 Angelica Ippolito presenta il suo libro

- Biella, "Drive In" in piazza Falcone

- Rovasenda, festa patronale

- Valdilana, convegno Memoria in Movimento alle 15 preso la Pia istituzione Medico Sella.

- Salussola Vigellio, BirraldoBrulè festa delle birre biellesi

- Biella, luna park

- Masserano, parco Arcobelano Beltane Pagan Festival

Sabato 30 maggio

- Gaglianico, alle 10, ci sarà un nuovo evento targato Plastic Free.

- Castelletto Cervo, Motobrulè

- Sordevolo, inaugurazione panchina rossa, alle 11 nel parco della chiesa della Madonna delle Grazie di Verdobbio

- Lessona, 70° anniversario Gruppo Alpini

- Tollegno, in Piazza Alpini d’Italia, esercitazione operativa di Protezione civile organizzata con il coinvolgimento del Gruppo comunale di Tollegno e del Coordinamento Territoriale di Biella.

- Salussola Vigellio, BirraldoBrulè festa delle birre biellesi

- Valdengo, Valdengo in festa ore 10 concorso scultura del legno ore 21 zumba in love e poi disco

- Tollegno, “La storia di Sissa – un viaggio tra scacchi e riso”

- Cavaglià, in biblioteca dei ragazzi ore 14 festa del mattoncino a cura del Circo Wow

- Candelo, Egidio Carlomagno presenta il suo ultimo romanzo poliziesco "Il Delitto K"" insieme al romanzo "All'Ombra dei Pini" alle ore 16.00 presso la sala degli affreschi.

- Biella, presentazione Green Ark “1° Liquid Park al mondo”, che si terrà alle ore 15.00 in Piazza V. Veneto, Biella (BI)

- Ronco, ore 17 aperitivo con l'autore Paolo Roversi

- Occhieppo Superiore, Gali in piazza

- Masserano, parco Arcobelano Beltane Pagan Festival

- Rovasenda, festa patronale

- Oropa, spettacolo itinerante di Teatrando tra le cappelle Odo voci fuor dalle cappelle

- Oropa, piazzale funivie, partenza ore 14 “Cronoscalata Oropa-Galleria Rosazza” – 1ª prova Starscup – 1ª prova Crono Series Erta

- Cavaglià, ore 21 al Polivalente "Ditelo con la musica"

- Biella, 4° Rally Lana Revival

- Strona, Strona&Arte

- Ponzone, al Giletti "Concerto" di Beppe Pellitteri ore 20,45

- Biella, luna park

- Pollone, Conca dei Rododendri passeggiata per vedere fioriture

- Biella, dalle 9, lo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella ospiterà la quarta edizione della Festa del Calcio Giovanile, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Biella in collaborazione con il Comitato Regionale FIGC-LND e il Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

- Biella, dalle 10 alle 18, la location i Faggi Biella ospiterà una giornata dedicata allo sport, alla natura e al mondo della mountain bike. L’iniziativa, aperta a tutti, è rivolta ad appassionati, famiglie e curiosi.

- Veglio, “Merenda Cinoira delle Gargotte”

- Campiglia, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale di Campiglia Cervo, Danilo Craveia e Luca Forgnone faranno salire in cattedra le “Tecniche”.

Domenica 31 maggio

- Tollegno, “La storia di Sissa – un viaggio tra scacchi e riso”

- Salussola Vigellio, BirraldoBrulè festa delle birre biellesi

- Ponderano, mostra mercato della toma in piazza della concordia

- Castelletto Cervo, Motobrulè

- Lessona, 70° anniversario Gruppo Alpini

- Muzzano, mostra auto d'epoca

- Rovasenda, festa patronale

- Oropa, dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, luna park

- Valdengo, Valdengo in festa ore 9 torneo di calcio, ore 10 concorso scultura legno, ore 21 disco

- Oropa, spettacolo itinerante di Teatrando tra le cappelle Odo voci fuor dalle cappelle

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Salussola Chiesa di San Nicola da Tolentino, SUONI IN MOVIMENTO Quintetto Bislacco dalle 17

- Masserano, parco Arcobelano Beltane Pagan Festival

- Candelo, ore 20,30 Le donne che cambiarono l'Italia, rappresentazione a cura del circolo Mosaico al Polivalente

- Pollone, Conca dei Rododendri passeggiata per vedere fioriture

- Biella, 4° Rally Lana Revival

MOSTRE

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche" al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Valdilana, Fondazione Zegna presenta "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice" , un progetto di Chiara Camoni concepito per gli spazi di Casa Zegna e curato da Ilaria Bonacossa. Una mostra aperta al pubblico dal 24 maggio al 22 novembre 2026.

- Sala, Casa della Resistenza mostra Ritrattə Partigiane, La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com .

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 19 luglio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Candelo, “Pedalando verso il voto”, allestita presso la Sala Cerimonie del Ricetto di Candelo dal 23 maggio al 2 giugno

- Pollone, "Escursionando" fino al 14 giugno

- Biella, BI-BOx - APS, via Italia 38 "Contemporanea. Parole e storie di donne e Voci di donne"