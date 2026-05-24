Oltre 200 mucche in cammino verso gli alpeggi, Transumando incanta i visitatori FOTO e VIDEO

La tradizione è assoluta protagonista nel Biellese. Tra ieri e stamattina si è tenuta l’edizione 2026 di Transumando, la manifestazione giunta alla 26° edizione che propone ai visitatori la vita “in diretta” del mondo pastorale, assieme alla sua cultura e alle sue pratiche.

A organizzarla il DocBi – Centro Studi Biellesi, in collaborazione con Oasi Zegna, FAI, CAI, comune di Valdilana e altri soggetti. In tanti hanno assistito e preso parte al passaggio notturno e mattutino della mandria, salita dalle pianure di Masserano lungo l’antica strada della transumanza per andare a trascorrere la stagione estiva sui pascoli dell’Alpe Campelli, eccezion fatta per una piccola parte che andrà invece all’Alpe Moncerchio.

Presenti oltre 200 mucche condotte da Valter e Lauro Croso per un’esperienza unica, potente e coinvolgente, tra muggiti, suoni dei campanacci e profumo dei pascoli alpini.