Ciak si ricorda a Candelo, slitta a fine mese la serata dedicata a La Freccia Nera per maltempo

Era prevista per questa sera ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare la serata dal titolo “Ciak, si ricorda!”, l’installazione video-luminosa dedicata a La Freccia Nera, celebre sceneggiato Rai del 1968 con Aldo Reggiani e Loretta Goggi. A causa delle condizioni meteo, l’iniziativa è posticipata a venerdì 29 maggio, a Candelo, in piazza Castello, alle 21.

Durante la serata saranno proiettate alcune scene della storica produzione davanti al Municipio, con lo sfondo del Ricetto, borgo medievale in cui furono girate. Un modo per riportare simbolicamente quelle immagini nei luoghi che le hanno generate, valorizzando la memoria cinematografica e televisiva di Candelo.

L’iniziativa, promossa dal Comune e sostenuta da Fondazione CRB nell'ambito di Culturhub, con la collaborazione anche di Film Commission Torino Piemonte, sarà pubblica e libera: non sono previsti biglietti, posti a sedere o una platea fissa. Le proiezioni animeranno la piazza per tutta la serata, in una formula aperta a cittadini e visitatori.