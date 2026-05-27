"(T)essere Insieme" torna a Villa Piazzo: fiera del tessile a Pettinengo

A Pettinengo torna “(T)essere Insieme 2026”, fiera dell’artigianato tessile giunta alla XVIII edizione. L’appuntamento, dal titolo “Lino in gioco: trame in blu dal mondo”, è in programma a Villa Piazzo sabato 13 e domenica 14 giugno.

La manifestazione aperta a tutti si aprirà sabato alle 16 con la visita guidata agli orti e al parco di Villa Piazzo. Alle 17 seguirà l’inaugurazione della mostra “Nel Blu dipinto di Blu”, mentre alle 18.30 è previsto un rinfresco con prodotti locali.

Domenica 14 giugno, dalle 10, sarà aperta la fiera-mercato dell’artigianato tessile. Il programma proseguirà alle 11.30 con la tosatura delle pecore, alle 12.30 con il pranzo, alle 14 con la visita a piedi al Museo dell’Infanzia Piccola Fata e alle 15 con le sfide di giochi tradizionali costruiti dai bambini. Alle 17 merenda gratuita per tutti i bambini, prima della chiusura della fiera fissata alle 18.

Nel corso della giornata sono previsti musica dal vivo con Florie & The Lazy Cats, laboratori didattici di tessitura, cesteria, ricamo e calligrafia, dimostrazioni di tornitura del legno, visite alla mostra “Nel Blu dipinto di Blu” e al Museo dell’Infanzia, oltre al mercatino di prodotti locali.

L’iniziativa è organizzata da Piccola Fata e Pacefuturo, in collaborazione con Casa Clementina e con il patrocinio del Comune di Pettinengo.