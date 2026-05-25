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COSTUME E SOCIETÀ | 25 maggio 2026, 09:00

Plastic Free, una passeggiata ecologica per le vie di Gaglianico

Plastic Free, una passeggiata ecologica per le vie di Gaglianico (foto di repertorio)

Plastic Free, una passeggiata ecologica per le vie di Gaglianico (foto di repertorio)

Tenetevi pronti perché sabato 30 maggio, alle 10, ci sarà un nuovo evento targato Plastic Free. 

È in programma, infatti, una bellissima passeggiata ecologica a Gaglianico, con ritrovo in piazza della Repubblica. Sarà un evento davvero speciale poiché al termine della manifestazione avrà luogo una lezione di yoga gratuita con Vanessa Brundo nell’area verde di Gaglianico. Il consiglio è di portare un tappetino da yoga (potete lasciarlo in macchina e recuperarlo prima della lezione) oppure un asciugamano/telo, oltre a guanti e ad un abbigliamento comodo. Dopo lo yoga ci sarà un piccolo rinfresco per condividere con i partecipanti un ulteriore momento di convivialità. Sarà una bellissima giornata di sensibilizzazione e connessione con la natura. 

Per informazioni e iscriversi: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15367/30-mag-gaglianico 

Redazione g. c.

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