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CRONACA | 27 maggio 2026, 12:00

Clima “rovente” nel Biellese, raffica di liti con numerosi interventi dei Carabinieri

Le segnalazioni sono giunte nella giornata di ieri, 26 maggio, dai comuni di Andorno Micca, Biella, Coggiola, Gaglianico, Occhieppo Superiore, Pray, Valdilana e Viverone.

Clima “rovente” nel Biellese, raffica di liti con numerosi interventi dei Carabinieri (foto di repertorio)

Clima “rovente” nel Biellese, raffica di liti con numerosi interventi dei Carabinieri (foto di repertorio)

Clima rovente in molti paesi del Biellese. Non parliamo dell’ondata di calore di questi giorni ma dei numerosi interventi dei Carabinieri volti a sedare liti e alterchi tra vicini di casa e familiari. 

Le segnalazioni sono giunte nella giornata di ieri, 26 maggio, dai comuni di Andorno Micca, Biella, Coggiola, Gaglianico, Occhieppo Superiore, Pray, Valdilana e Viverone. In tutti i casi, gli animi sono stati riportati alla calma, oltre a informare le parti coinvolte delle rispettive facoltà di legge.

g. c.

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