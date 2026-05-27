Candelo, piazza Castello si trasforma in un album di ricordi con la riscoperta della Freccia Nera

Questo venerdì, 29 maggio, calata la sera, Candelo regalerà a tutti una magia fatta di ricordi e di luce.

La sigla leggendaria che teneva l’Italia incollata allo schermo, le battaglie dentro le mura medievali, ma soprattutto il borgo medievale protagonista di alcune delle scene più iconiche dello sceneggiato che alla fine degli anni '60 ha portato Candelo nelle case di milioni di persone.

Dalle 21 circa, piazza Castello si trasforma così in un album di ricordi. Non aspettatevi un cinema tradizionale: nessun biglietto, nessuna platea statica, perché grazie ad un telo posizionato sugli spalti le immagini animeranno la serata della piazza.

Ognuno sarà libero di passeggiare, fare aperitivo, fermarsi qualche secondo o tutto il tempo che vorrà, rivivendo scene che hanno fatto la storia della TV, lasciandosi cullare dalle note di una colonna sonora rimasta nel cuore di intere generazioni. È una prima sperimentazione innovativa, perché a Candelo vogliamo sempre offrire novità con cultura e qualità al centro, per rendere il paese vivo, dinamico e attraente.



Appuntamento in piazza per riscoprire insieme la Freccia Nera.