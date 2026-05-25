Tornano le passeggiate enogastronomiche di Veglio

Dopo alcuni anni di pausa la Pro Loco di Veglio ripropone, in una versione aggiornata, un’evento che fin dalle sue prime edizioni di una quindicina di anni or sono, hanno sempre avuto un buon riscontro, ovvero le passeggiate enogastronomiche per Veglio.

Quest’anno, in collaborazione con il DocBi ed il Circolo Familiare Botto di Veglio, con il patrocinio del comune di Veglio, la Pro Loco di Veglio propone per sabato 30 maggio la “Merenda Cinoira delle Gargotte” , ovvero una passeggiata di circa 5 Km tra le vie ed i sentieri di Veglio sulle orme delle Gargotte, quei locali che, fino alla fine degli anni '90 del secolo scorso, erano sparsi per le frazioni del paese e che di fatto erano circoli nei quali i soci si ritrovano non solo per stare in compagnia dopo il lavoro o nei fine settimana ma di fatto fungevano, soprattutto per il vino, come centro di acquisto di damigiane, quasi sempre provenienti dal Cuneese o dal Monferrato, per la successiva rivendita al

dettaglio, oltre al consumo sul posto nei momenti di ritrovo ed aggregazione.

Ad oggi a Veglio rimane ancora una Gargotta attiva, con il suo relativo gruppo di soci ed è quella del Circolo Familiare Botto di frazione Botto, attiva con modalità un po’ differenti dagli albori degli anni che furono, ma che, con le sue diverse iniziative organizzate durante l’anno, rimane attiva e conserva quel fascino che molti abitanti ancora ricordano bene.

Nella passeggiata proposta dalla Pro Loco di Veglio si incontreranno anche altri luoghi nei quali sorgevano le Gargotte ed in alcuni di essi saranno proposte storie e momenti di svago per i partecipanti.

Il programma prevede il ritrovo sabato 30 maggio alle 16 alla Piazza della Chiesa di Veglio e le partenze, a gruppi e con accompagnatore, saranno scaglionate in base al numero dei partecipanti. Saranno 5 le tappe da percorrere a partire da un Aperitivo di Benvenuto, per proseguire con 2 tappe di antipasti, nella 4à Tappa verrà servita la Polenta Concia e nell’ultima il dolce , caffè e digestivo; in ogni tappa un diverso vino accompagnerà i piatti proposti.

Per informazioni: 3345297410.

