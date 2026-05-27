Memoria in Movimento: sport, territorio e archivi protagonisti a Valdilana

Lo sport come patrimonio culturale, memoria collettiva e strumento di lettura dell’evoluzione sociale del territorio. Sono questi i temi al centro di “Memoria in Movimento – Sport, territorio e archivi”, il convegno in programma venerdì 29 maggio, alle 15, presso la Pia Istituzione Medico Sella, Borgata Sella 1, a Mosso, a Valdilana.

L’iniziativa, promossa da Tacafile Associazione Culturale con il patrocinio del Comune di Valdilana e della Pia Istituzione Medico Sella, propone un percorso che attraversa la storia dello sport dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, mettendo in luce trasformazioni nei linguaggi, nelle tecniche, negli stili di vita e nella società attraverso testimonianze, racconti e materiali d’archivio.

Uno degli aspetti centrali dell’evento sarà il legame tra memoria sportiva e territorio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e rafforzare il dialogo tra passato e vita quotidiana. Ad aprire l’incontro sarà la presentazione di una fanzine realizzata dagli studenti della Scuola Secondaria di primo grado di Mosso-Valdilana, frutto di un percorso di ricerca e rielaborazione dedicato al tema dello sport e della relazione con il territorio.

Nel corso del pomeriggio interverranno rappresentanti del mondo sportivo, esperti e protagonisti locali che offriranno contributi e testimonianze legate alle diverse esperienze sportive e culturali del territorio. L’evento rappresenta un’occasione di confronto aperta alla cittadinanza e a tutti coloro che desiderano riscoprire lo sport non soltanto come attività agonistica, ma anche come elemento di identità, memoria e patrimonio condiviso.