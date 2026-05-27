Concorso pubblico a Valdilana, si cerca un agente di Polizia Locale

Il comune di Valdilana ha indetto un concorso pubblico per soli esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore di Polizia Locale (agente di Polizia Locale), Area degli Istruttori – assegnazione all’Area Polizia Locale. Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali social.

La scadenza della presentazione delle domande sarà il prossimo 24 giugno. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale unico del reclutamento InPA, previa registrazione e compilazione del proprio profilo. Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito del comune di Valdilana.