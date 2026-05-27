Lauretana porta la sua leggerezza a RiminiWellness 2026

Dal 28 al 31 maggio 2026, Lauretana sarà protagonista a RiminiWellness, l’appuntamento internazionale dedicato all’intero ecosistema del wellness, in programma presso la Fiera di Rimini.

Una presenza che conferma il legame consolidato tra Lauretana e il mondo dello sport, del movimento e degli stili di vita attivi. In un contesto che riunisce professionisti, appassionati, trainer, aziende e community del fitness,

Lauretana accompagnerà i visitatori con la sua acqua, simbolo di purezza e leggerezza. Con soli 14,4 mg/l di residuo fisso, Lauretana ha una caratteristica distintiva che la rende particolarmente adatta a chi sceglie ogni giorno di prendersi cura di sé con una corretta idratazione.

In qualità di Fit Gold Partner di RiminiWellness 2026, Lauretana sarà presente con due stand dedicati, nei padiglioni B1 e B5, dove distribuirà e farà conoscere la propria acqua nella sua bottiglia blu da 500 ml in PET 100% riciclabile,

pratica e leggera, pensata per accompagnare chi pratica attività fisica, dentro e fuori la palestra, durante l’allenamento, il recupero e ogni momento della giornata.

Sul legame tra Lauretana, sport e benessere, Antonio Pola, CEO di Lauretana, dichiara: “RiminiWellness rappresenta per noi un appuntamento importante, perché ci permette di incontrare da vicino una community che condivide valori molto vicini a quelli di Lauretana: attenzione al benessere, movimento, cura di sé e qualità delle scelte quotidiane. Essere presenti anche nel 2026 come Fit Gold Partner significa confermare il nostro impegno al fianco di chi vive lo sport e l’attività fisica con passione e consapevolezza, a ogni livello”.