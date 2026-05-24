Sport, giochi e fair play: a Biella la Festa del Calcio Giovanile

Sabato 30 maggio, dalle 9, lo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella ospiterà la quarta edizione della Festa del Calcio Giovanile, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Biella in collaborazione con il Comitato Regionale FIGC-LND e il Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

La manifestazione sarà dedicata agli atleti e alle atlete delle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, insieme alle ragazze Under 12 e Under 15 femminili del territorio. Il programma prevede sfilata delle società, attività in campo, giochi, premiazioni e momenti di incontro.

Alle 9.45 sfileranno calciatori, calciatrici, dirigenti, allenatori e collaboratori. Alle 10.30 sono previsti gli interventi delle autorità e degli ospiti, mentre dalle 11 prenderanno il via le attività sul campo e la manifestazione Fun Football per Piccoli Amici e Primi Calci. Seguiranno le premiazioni dei sindaci dei Comuni in cui hanno sede le società, delle Green Card assegnate, delle squadre vincitrici dei campionati e dei dirigenti meritevoli segnalati dai club. La chiusura è fissata alle 12.

Al centro dell’iniziativa ci sono i valori dello sport: coesione sociale, crescita educativa, rispetto delle regole, lealtà, impegno, inclusione e spirito di squadra. Come sottolineato dal presidente del Comitato Regionale, Mauro Foschia, il calcio di base rappresenta "il vero tessuto sociale" del movimento e deve essere sostenuto attraverso nuove sinergie, riducendo ostacoli e incombenze.

Parte integrante dell’evento sarà anche l’iniziativa #ioNONsonounbullo, sviluppata dalla A.S.D. Biellese 1902, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al rispetto, all’inclusione e al fair play, dentro e fuori dal campo. Tutti i partecipanti indosseranno un braccialetto con il messaggio della campagna.

L’ingresso sarà gratuito.