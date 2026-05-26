Graglia a Tüta Bira, grande successo tra birra, musica e famiglie FOTO

Grande partecipazione sabato sera in piazza Astrua a Graglia per la prima edizione di “Graglia a Tüta Bira”, la festa dedicata alla birra, alla musica e al cibo organizzata dal birrificio Elvo Birrificio insieme al birrificio ospite Altavia Agribirrificio.

L’evento ha richiamato tantissime persone per tutta la serata, trasformando il centro del paese in un punto di ritrovo animato da giovani, famiglie e gruppi di amici arrivati per trascorrere qualche ora all’insegna della convivialità.

Molto apprezzata la proposta gastronomica, con stand che hanno servito panini, pizza, salumi, formaggi, dolci, acciughe e patatine fritte, accompagnati da dodici diversi stili di birra artigianale. Un’offerta che ha contribuito al successo della manifestazione, sostenuta anche dalla collaborazione delle associazioni locali e delle attività del territorio.

Ad accompagnare la serata è stata la musica dal vivo, con un programma che ha spaziato tra swing, rock, pop italiano, metal e dj set finale, coinvolgendo pubblici di tutte le età e mantenendo viva l’atmosfera fino a tarda sera con le esibizioni di Notevolmente Swing, Flash Back, Lunedì Cinema e Intlights, prima del dj set finale con Dj Raoul e Dj Regis.