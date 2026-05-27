Comitato MAI COME ORA 2026: "Il 2 giugno leggete la Costituzione ad alta voce!"

Mai come Ora 2026 propone a tutta la cittadinanza del Biellese, che ha a cuore i valori antifascisti dell’Italia Repubblicana nata il 2 giugno 1946, quando per la prima volta votarono anche le donne, una LETTURA PUBBLICA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Rete Italiana Disarmo e Pace, rete nata nel 1999 che riunisce oltre 50 organizzazioni e reti della società civile italiana, economisti e ricercatori e che ogni anno propone una "Controfinanziaria" che illustra come riallocare le risorse statali (tagliando le spese militari e i sussidi alle fonti fossili) per investire in sanità, istruzione, ambiente e cultura, invita la Società Civile, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, a proporre iniziative che parlino di pace. Tra queste, la lettura della Costituzione.

Aderendo a questo invito, e rincuorati dal risultato referendario di marzo, abbiamo deciso di organizzare e promuovere questa iniziativa, perché abbiamo capito che le persone vogliono bene alla Costituzione e perché in un momento storico così tragico, ci pare importante aggrapparci a parole che parlino con coraggio e chiarezza di Pace e di Diritti.

Martedì 2 giugno infatti, invitiamo tutte le persone a Leggere pubblicamente la Costituzione Italiana.

Recatevi davanti al vostro municipio e leggetela ad alta voce!

Oltre a ricordarci quanto è bella e quanto valore e lungimiranza contiene, compiremo insieme un gesto dal forte valore civile. Non serve, crediamo, riempirsi la bocca di patriottismo e di frasi come “prima gli italiani”, perché sono parole vuote e senza significato.

Crediamo piuttosto che riscoprire e condividere le parole dei Padri e delle Madri Costituenti, che per un anno e mezzo si ritrovarono per consegnarci 139 articoli che sono tutt’ora il mattone portante della nostra Repubblica e della nostra Società, sia un gesto importante e per nulla scontato. Quegli articoli infatti ci parlano di inclusione, diritti, apertura, accoglienza, pace, istruzione e sanità, lavoro e ambiente. Sono letteralmente i presupposti perché l’Italia sia lo Stato aperto, inclusivo e meraviglioso che a volte è stata e che può ritornare ad essere!

Sarà bello riscoprirsi cittadine e cittadini, insieme

Cara Costituzione ti voglio bene, ci vediamo il 2 giugno alle 18, davanti al Municipio del tuo Comune e a Biella in questo luoghi:

- Quartiere Centro: Targa per la medaglia d’oro, Portici del Municipio;

- Quartiere Chiavazza: Lapide ai caduti per la libertà di Chiavazza, P.za XXV Aprile 10b;

- Quartiere Oremo Barazzetto Vandorno: Lapide ai caduti di Vandorno e Barazzetto, Strada Barazzetto Vandorno 130;

- Quartiere Pavignano Vaglio Colma: Cippo ai caduti di Vaglio, Piazzale Walter Ramella;

- Quartiere Piazzo: Cippo a Mentegazzi, Via Guido Mentegazzi;

- Quartiere Riva: Lapide ai primi martiri. P.za S.G.Bosco;

- Quartiere San Paolo Masarone Villaggio Sportivo: Fontana ai Caduti della Resistenza, Piazza S. Paolo;

- Quartiere Valle Oropa: Monumento ai caduti di Cossila capoluogo, Piazza Beato Giovanni de Mosso;

- Quartiere Vernato Thes: Lapide ai caduti per la libertà di Vernato_Via Conciatori 4;

- Quartiere Villaggio Lamarmora: Cippo a Gariazzo, Via F.lli Rosselli 67