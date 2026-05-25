Una scuola per costruire il mondo: le “Tecniche” di Campiglia Cervo si raccontano tra storia, uomini e conoscenza

Le Scuole Tecniche Professionali di Costruzioni di Campiglia Cervo hanno ancora molto da insegnare. L’attività didattica è cessata da più di mezzo secolo, ma la loro storia è così bella e interessante che vale più di una “lezione” da seguire con attenzione.

Tuttora un gruppo di irriducibili continua a mantenere viva la memoria dell’istituzione con competenza e passione. Sabato 30 maggio, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale di Campiglia Cervo, Danilo Craveia e Luca Forgnone faranno salire in cattedra le “Tecniche”.

L’occasione è data da uno degli ormai tradizionali appuntamenti del progetto “Dona parola e passi” della Domus Laetitiae, questa volta in collaborazione con il comune di Campiglia Cervo.e con l' Associazione Scuole Tecniche Professionali edili e stradali di Campiglia Cervo e Rosazza.

Le “Tecniche” sono state un fenomeno importante e particolare, per certi versi unico, ma con realtà similari a due passi. Dall’istituto campigliese sono usciti tecnici di alto livello capaci di costruire il mondo e le loro tracce sono da seguire come su un libro di testo. L'assistenza tecnica sarà di Enrico Prina. Il tutto per beneficenza, il tutto perché non si finisce mai di imparare. Le assenze non saranno giustificate.