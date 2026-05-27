L’Arma dei Carabinieri incontra i cittadini di domani, lezione di legalità e amicizia per gli alunni di Ponderano

Continua senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel Biellese per la diffusione della “Cultura della Legalità”, un percorso educativo che questa volta ha voluto parlare direttamente ai cittadini di domani fin dai banchi di

scuola.

In quest'ottica, nei giorni scorsi, il Luogotenente C.S. Alessio Beretta, Comandante della Stazione Carabinieri di Biella, ha promosso e guidato un caloroso momento di incontro e confronto con i giovanissimi del territorio. L'appuntamento ha visto come entusiasti protagonisti gli alunni delle scuole elementari e medie di Ponderano.

Durante le giornate, il Comandante ha saputo catturare l'attenzione dei ragazzi affrontando, con un linguaggio semplice, chiaro e modulato in base all'età degli studenti, le regole fondamentali del vivere insieme, concentrandosi in particolare su: rispetto e amicizia, con focus sul contrasto ai fenomeni di prepotenza e bullismo, incoraggiando l'inclusione, l'empatia e l'importanza di aiutarsi a vicenda tra compagni; educazione alla cittadinanza e rispetto delle regole, con il valore della legalità quotidiana, a scuola come a casa, intesa non come un limite ma come lo scudo che protegge la libertà di tutti; uso consapevole dei media digitali, con una panoramica sull'uso attento e sicuro dei dispositivi digitali, dei social network e dei giochi online, per navigare sempre in sicurezza e prevenire il cyberbullismo.

I giovani alunni hanno partecipato con straordinaria vivacità e curiosità, sommergendo il Luogotenente con tantissime domande sul lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri, sui compiti della Stazione sul territorio e sui segreti della divisa. L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di seminare i valori del rispetto reciproco fin dall'infanzia e dall'adolescenza, trasmettendo ai più giovani un messaggio fondamentale: la Caserma è una casa aperta, un presidio di ascolto e un punto di riferimento sicuro e amichevole a cui potersi rivolgere sempre, con fiducia, in caso di bisogno.