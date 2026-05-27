Serena Dandini sarà a Biella

Nuovi appuntamenti della rassegna di CONTEMPORANEA. Parole e storie di donne. In arrivo due eventi tra memoria, scrittura e trasformazione. Venerdì 29 maggio, alle 18, in Biblioteca Civica di Biella, sarà presente Serena Dandini per la presentazione del suo nuovo libro Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica.

A dialogare con lei sarà Natalia Ceravolo, in un incontro tra letteratura, memoria e attualità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il giorno successivo, sabato 30 maggio, BI-BOx Art Space ospiterà dalle 9.30 un laboratorio intensivo di scrittura di esperienza con Lea Melandri, tra le figure più autorevoli del femminismo italiano.

Una giornata dedicata alla scrittura come spazio di ascolto, ricerca e consapevolezza, aperta a tutte e tutti, senza necessità di competenze specifiche. Due giornate diverse ma complementari, che ci ricordano come la scrittura possa essere insieme memoria, consapevolezza e possibilità di trasformazione.