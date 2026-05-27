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CRONACA | 27 maggio 2026, 17:40

Incidente a Valdengo, un uomo travolto da un ciclista

Ad assisterlo il 118, sul posto anche i Carabinieri.

Incidente a Valdengo, un uomo travolto da un ciclista (foto di repertorio)

Incidente a Valdengo, un uomo travolto da un ciclista (foto di repertorio)

Grave incidente stradale nel comune di Valdengo. L’allarme è scattato poco dopo le 12 di oggi, 27 maggio: le notizie sono ancora frammentarie ma, stando alle prime ricostruzioni, un ciclista avrebbe travolto un pedone. 

Proprio quest’ultimo, un uomo di 73 anni, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e condotto in ambulanza all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. In seguito, è stato trasportato al nosocomio di Novara per ulteriori accertamenti. Non è in pericolo di vita. 

Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

g. c.

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