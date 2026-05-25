A Tollegno una giornata dedicata agli scacchi tra cultura, sfida e convivialità

Domenica 31 maggio Tollegno ospiterà “La storia di Sissa – un viaggio tra scacchi e riso”, una giornata interamente dedicata al mondo degli scacchi, alla cultura e alla socialità, promossa da Spazio 0-100 APS con il patrocinio del Comune e la collaborazione dello Scacchi Club Valle Mosso – Biella.

L’evento prenderà il via alle 14.30 presso la palestra comunale di Tollegno con i saluti istituzionali e la conferma delle iscrizioni alla simultanea (partecipazione fissata a 6 euro, preiscrizioni al 331/3840798). Seguirà un momento divulgativo dal titolo “La leggenda degli scacchi: tra curiosità e storia”, curato da Giacomo Ghiardo e dal Maestro FIDE Maurizio Caposciutti, ospite speciale della manifestazione.

Il cuore del pomeriggio sarà rappresentato dalla simultanea scacchistica tenuta proprio dal Maestro Caposciutti, che sfiderà contemporaneamente numerosi giocatori, con commento tecnico rivolto anche al pubblico presente, in modo da rendere l’esperienza coinvolgente pure per curiosi e appassionati alle prime armi.

A partire dalle 18, presso lo Spazio 0-100 di via Garibaldi, sarà inoltre possibile visitare l’esposizione delle opere artistiche realizzate dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Tollegno, Andorno e Pralungo, ispirate alla leggenda di Sissa e nate nell’ambito del concorso dedicato alle scuole del territorio.

La giornata proseguirà alle 19.30, in via Garibaldi 70 nei pressi della sede di Spazio 0-100, con una “cena scacchistica” a tema, pensata come momento conviviale aperto alla cittadinanza, con un menù ispirato simbolicamente alla leggenda del riso legata alla nascita degli scacchi. La prenotazione sarà obbligatoria (tris di antipasti, risotto bicolore, dolce, Acqua e vino a euro 18, al 335/6051474) fino a esaurimento posti. Alle 21 si terrà infine la premiazione del concorso artistico dedicato agli studenti, con riconoscimenti per le migliori opere selezionate dalla giuria.

“Con iniziative come questa – commenta il comune di Tollegno – vogliamo valorizzare occasioni capaci di unire generazioni diverse attraverso il gioco intelligente, la cultura e la partecipazione. Gli scacchi non sono soltanto una disciplina sportiva, ma anche uno straordinario strumento educativo e sociale, capace di stimolare logica, concentrazione e confronto.”