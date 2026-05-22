Rally della Lana Revival: il rombo della storia torna sulle strade biellesi FOTO e VIDEO

La storia si ripete e il copione è sempre lo stesso: passione, persone assiepate sulle strade, rombo dei motori, il “sound” della Stratos e un territorio dove la storia dei motori si intreccia indissolubilmente con la tradizione della lana. Questo, in sintesi, è il 4° Rally della Lana Revival (1976-2026), presentato ufficialmente ieri presso il Fila Museum di Biella alla presenza delle principali autorità locali, dei rappresentanti dei club organizzatori e di numerosi piloti storici. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio e prevede anche un’importante anteprima mondiale: Green Ark presenterà il suo Liquid Park, tecnologia innovativa a sostegno dell’ambiente.

Attraverso lo speaker Stefano Belli, ormai la voce per eccellenza delle manifestazioni motoristiche biellesi, il presidente dell'ACI Andrea Gibello ha aperto la Conferenza Stampa sul 4° Rally della Lana Revival (1976-2026) parlando del profondo legame culturale e sportivo che unisce il territorio biellese alle grandi competizioni automobilistiche: “Questo evento non è fine a se stesso: il revival delle prime edizioni del Rally della Lana ha suscitato nei giovani un grande interesse per la cultura motoristica biellese. Per noi è motivo di grande soddisfazione”. Sulla stessa linea anche il direttore dell’ACI Paolo Pinto: “Questo format è stato ideato per due principali motivi: far rivivere la storia dell’automobile e valorizzare il nostro territorio”.

Tra i relatori anche l’Assessore allo sport Giacomo Moscarola e l’Assessore agli eventi Edoardo Maiolatesi. “Questi eventi sono fondamentali per consolidare e tramandare la passione per questo sport: moltissimi giovani accorrono per ascoltare il rombo dei motori ai lati delle strade, così come fecero i loro predecessori”, ha evidenziato l’Assessore Moscarola. L’Assessore Maiolatesi ha invece portato alla luce l’attrattività turistica di simili eventi per il territorio: “Il Rally della Lana è una vetrina che presenta una delle eccellenze biellesi, portando moltissime persone sul territorio. Il calendario è molto ricco e il Comune vuole sostenerlo appieno”.

Denis Cortese ha presentato in seguito il fitto programma previsto per sabato 30 maggio: passione per i rally e per le Stratos, incontro con i Campioni del rally, ricordo di Sandro Munari e partenze delle auto. Tra gli appuntamenti previsti, anche la presentazione di Green Ark, main sponsor dell’evento. Alle 15.00 Marcello Guelpa, fondatore della società, presenterà in anteprima mondiale il Liquid Park: “Si tratta di un fotobioreattore che favorisce la vitalità delle microalghe, responsabili dell’emissione della maggior parte dell’ossigeno che respiriamo. In termini di produzione di ossigeno, il Liquid Park equivale a un bosco di 6.000 metri quadrati di querce ventennali e rappresenta anche uno strumento innovativo per la produzione di biocarburanti”.