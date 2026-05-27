A Tavigliano inizia il mandato del sindaco Marco Lamantia, tra le priorità sicurezza e rimozione frana di regione Polo

“Sono emozionato, non lo nego: raccolgo un’importante eredità da un sindaco, come Gino Mantello, che ha fatto la storia di Tavigliano. Un comune sapientemente amministrato in tutti questi anni e in salute dal punto di vista economico grazie all’azione delle passate amministrazioni che, con interventi mirati, hanno badato alle esigenze della popolazione e del bilancio cittadino”.

A parlare il neosindaco Marco Lamantia che, con la sua lista “Insieme per Tavigliano”, ha ottenuto 433 voti (97,52%) su 478 aventi diritto (con un’affluenza pari al 55,01%) assieme a 7 seggi a favore.

Il suo primo pensiero è stato rivolto agli elettori: “I cittadini mi hanno concesso la loro fiducia, ora sta al nostro gruppo di lavoro portare avanti e tramutare in realtà i punti principali del nostro programma elettorale. Sento il peso della responsabilità e cercherò di non deluderli”.

In attesa del consiglio comunale di insediamento ufficiale della nuova amministrazione, previsto per la prossima settimana, Lamantia ha già le idee chiare sulle prime priorità da affrontare. “Tra queste vi è sicuramente la frana di regione Polo, avvenuta circa un anno fa sulla strada per il Pratetto – dichiara – Siamo ancora in attesa dei fondi regionali e, nelle prossime settimane, chiederemo un intervento urgente. Il preventivo di spesa si aggira sui 100mila euro, compresa di rimozione della frana e salvaguardia del versante”.

A ciò si aggiunge il tema della sicurezza in paese. “Dopo i furti avvenuti nei mesi scorsi, è intenzione di questa amministrazione avviare un percorso per l’istituzione del controllo del vicinato e potenziare il sistema di videosorveglianza così da renderlo ancor più capillare e accurato e scoraggiare eventuali progetti criminali di ladri e truffatori”.