Tante cose da fare oggi domenica 8 marzo

EVENTI | 08 marzo 2026, 07:30

Gli eventi a Biella e nel Biellese

Domenica 8 marzo

- Ponzone, film Cine Giletti ore 16

- Candelo, esposizione di quadri DONNE  presso la sede di Culturakmente al Ricetto Orari di apertura : 10-12 e 15-18 , alle Signore presenti un gentile omaggio.

- Masserano, riapre il Polo Museale Masseranese

- Cossato, Velvet Cafè, festa internazionale della Amatriciana. Alle 11 show cooking per la preparazione del piatto, dalle 12 distribuzione 

- Andorno, Fagiolata Alpina de “La Cricca d'Andrach Söta”

- Cavaglià, 53° edizione del Carnevale Benefico

- Biella, Le note di Mozart a palazzo Ferrero concerto Chromatic Chamber Orchestra 

- Ponderano, mercatino in piazza Alpini d'Italia dalle 8,30

- Alchemica Festival

- Cossato, Teatro Comunale, dalle 18 A SANTHIÀ NON SI VEDE UN KANSAS

- Oropa, dalle 11 Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, Cossila San Grato, Trail Valle Oropa 

- Sandigliano, Santo Stefano SPA Relais, in occasione della Festa della Donna, torneo benefico a favore associazione Gomitolo Rosa. Giocatori e giocatrici capaci, come anche alle prime armi, si "scontreranno" in un torneo carico di significato e buone intenzioni. 

- Ponderano, passeggiata ecologica ritrovo 15 piazza della chiesa

- Coggiola, una mostra d'arte per la ricorrenza dell'8 marzo.

- Pettinengo, evento Pace e Futuro "Siamo tutti sotto uno stesso cielo", ore 17 a villa Piazzo

- Gifflenga,  Ore 9.30 Just The Women I Am Camminata/corsa non competitiva – 5 km A cura di Comune di Gifflenga Gifflenga Village

- Vigliano, Ore 14.00 La vita corre… Noi camminiamo insieme Camminata non competitiva a sostegno della Casa rifugio per donne vittime di violenza di genere. A cura di Comune di Vigliano Biellese, Podistica Vigliano, Pro Loco Vigliano.  Pro Loco, Via Largo Stazione 14

- Candelo, Ore 15.30 A mani nude e cuore aperto Recitazione testi ed esposizione opere artistiche A cura di Biblioteca di Candelo e Associazione Orizzonti creativi. Centro Culturale Le Rosminiane 

- Valdengo, pranzo al polivalente per la festa della Donna

- Salussola, Eccidio, 9,30 ritrovo presso il municipio, 9,45 alzabandiera, 10 santa Messa, 10,45 corteo per vie paese 

- Borriana, Camminiamo Unite arriviamo lontano, camminata benefica piazza don Guido Gatto dalle 14,30, evento Paviol

- Quaregna Cerreto, ore 12.00  Fabrizio Berardi ambasciatore  Associazione Albergatori e Ristoratori -ARAM  presso la cucina del Centro Polifunzionale uno show cooking per Amatriciana 

MOSTRE

- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile

- Vigliano, in Biblioteca  mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese, fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.

- Verrone, mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. Sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile. Vernissage 8 marzo ore 16. 

