Tornano a Biella i “racconti brevi del martedì”

Martedì 10 marzo, a Biella, riprendono "I racconti brevi del martedì". L'appuntamento è per le 18.30 presso la Biblioteca Diocesana di Biella con la lettura di brani della scrittrice Anna Banti. L'entrata è libera.
