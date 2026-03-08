 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 08 marzo 2026, 07:10

Tornano a Biella i “racconti brevi del martedì”

Martedì 10 marzo, a Biella, riprendono "I racconti brevi del martedì". L'appuntamento è per le 18.30 presso la Biblioteca Diocesana di Biella con la lettura di brani della scrittrice Anna Banti. L'entrata è libera.

g. c.

