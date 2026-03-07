Cavaglià in festa per il Carnevale, oltre 60 paioli per la Fagiolata FOTO e VIDEO

64 paioli per 7 quintali. Sono i numeri della Fagiolata di Cavaglià, inserita nel ricco programma della 53° edizione del Carnevale Benefico, cominciato nella giornata di giovedì 5 marzo.

L'evento ha avuto luogo nella mattinata di oggi, 7 marzo, in piazza Artiglieri d'Italia sulle note della Filarmonica di Cavaglià. Per l'occasione, davanti a cittadini, famiglie e membri dell'amministrazione, si è tenuta la benedizione del tradizionale piatto, con degustazione e distribuzione alla popolazione.

Alle 15.30 avrà inizio il Carnevale dei Bambini al Polivalente, con coriandoli, animazioni e divertimenti mascherati. Seguirà la merenda offerta dal Comitato, la cena delle 20 e party serale.

Infine, domenica 8 marzo, alle 9.30, si svolgerà la sfilata di Carnevale con autorità, maschere e associazioni. Dopo la Santa Messa delle 11 (in memoria dei defunti del Carvè), la giornata proseguirà con il pranzo finale delle 12.30 nello stand gastronomico, la nomina del nuovo Colonnello e la restituzione delle chiavi del paese alle autorità civili.