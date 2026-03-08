Settimana Mondiale del Glaucoma, a Biella visite di controllo della vista

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (8/14 marzo 2026) la IAPB Italia, in considerazione del notevole interesse della popolazione, legato alla grande utilità dei controlli oculistici gratuiti, ha chiesto alle strutture territoriali di sostenere questo tipo di attività.

Pertanto la sezione territoriale ha organizzato visite gratuite di controllo della vista nella giornata di giovedì 12 marzo, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Sarà utilizzato l'Ambulatorio Mobile Oftalmico che sarà posizionato nel cortile della Provincia che affaccia su Piazza Unità d’Italia.

Si precisa che si effettueranno massimo 25 visite e che la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 015.20355, dalle 8.30 alle 12.30, nella giornata di mercoledì 11 marzo.



