Tante cose da fare a Biella oggi 1 febbraio

Domenica 1 febbraio

- Muzzano, Festa D'Margun, pre 11 Santa Messa presos l'oratorio di Margone, distribuzione trippa, minestra di castagne riso e latte

- Biella, Choco Moments

- Mongrando, Bulli e Pupe con la Coda odv vi invita al Charty Shop alla Festa dell'Amore!

- Valdilana, distribuzione fagiolata

- Cossato, distribuzione della fagiolata parrocchiale a partire dalle 12.

- Candelo, il Palazzetto dello Sport di Candelo (BI) ospiterà la prima prova interregionale del Campionato di Ginnastica Ritmica CSEN per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

- Biella, carnevale

- Benna, pranzo di comunità

- Biella, mercatino nel cuore di Biella

- Cerrione, a Magnonevolo, tradizionale fagiolata.

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 alle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Borriana, San Defendente ore 10,15 ritrovo con trattori e cavalli in piazza Martiri, 11,30 inizio sfilata

- Biella, Teatrando "Storie dal mondo" 7° Gran Tour delle Fiabe

- Borriana, distribuzione fagiolata dalle 15, evento gruppo Alpini

- Biella Pavignano, Nursing Run, Ritrovo: ore 14:00 Corsa non competitiva – circa 5 km Partenza: ore 15:00; Mini giro per bambini – circa 700 m Partenza: ore 14:30

MOSTRE

- Candelo, la mostra itinerante “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” fa tappa a Candelo, nello storico Ricetto L’esposizione sarà visitabile presso le Cantine di Crono (I Rua) all'interno del Ricetto di Candelo fino al 1° febbraio 2026.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Mongrando, “Ritratti allo Specchio” in biblioteca

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38 "Domani il sole sorgerà comunque", fino al 31 gennaio Mostra personale di Gioele Sasha Staltari