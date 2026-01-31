A Candelo si corre al chiaro di luna, Magagna e Corniati sono 1° alla Ysangarda Night Trail FOTO e VIDEO

Lo sport è protagonista a Candelo. Nella prima serata di oggi, 31 gennaio, 650 runners si sono ritrovati nel borgo biellese per prendere parte all'edizione 2026 della Ysangarda Night Trail, organizzata dall'associazione Sportiva Dilettantistica "Sport e Natura".

Due i percorsi in programma: nella 19 chilometri ha svettato Federico Magagna, seguito a ruota da Samuele Chini Balla e Matteo Dovana. Nella femminile, grande prestazione di Irene Corniati che haa avuto la meglio su Clara Defilippi e Agnese Sobrero.

Nella 10 km, invece, prima posizione per Francesco Guglielmetti. Alle sue spalle Carlo Carollo e Andrea Fila. Infine, Denise Zorzi ha avuto la meglio nella gara breve su Monica Moia e Paola Bellardone.