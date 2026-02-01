Emozioni su tela, La Francy fonde arte e musica per il nuovo singolo del 2026 (Foto di Giorgio Barchietto)

“Emozioni su tela è il titolo della mia nuova canzone. Parla di emozioni unite ad alcuni quadri inseriti in una realtà parigina”. A parlare, con un pizzico di emozione, la cantautrice di Cossato Francesca Gnerro, in arte La Francy, a proposito del primo singolo del 2026, la cui uscita è prevista nel mese di febbraio, con tanto di videoclip.

È un brano italo-spagnolo estremamente potente e ricco di citazioni artistiche, come riporta l'artista biellese: “Associo quadri diversi tra loro, come l'Urlo di Munch o La ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer, per condividere messaggi importanti, totalmente rivolti ai giovani”.

Inoltre, la nuova canzone vede la stessa Francy come protagonista assoluta, intenta a vagare sotto un cielo stellato vicino alle sponde del fiume Rodano. “Una ragazza piena di sentimenti e vuota di cattiveria – sottolinea – che si sente persa ma allo stesso tempo lotta per i suoi obiettivi. Una donna riflessiva che pensa, ad esempio, all'opera di Gauguin chiedendosi come siamo nati e quale ruolo ruolo ricopre l'umanità sul nostro pianeta”.

Per la cantante biellese si apre ora una nuova fase musicale dopo i brani pubblicati nel 2025: Perfume de aguamarina, Specchio, Flames e Mundo de vidrio.