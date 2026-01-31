Il cioccolato conquista Biella, visitatori e famiglie in piazza Duomo per ChocoMoments FOTO

Ha richiamato molte persone la seconda edizione di ChocoMoments, l'evento dedicato interamente al cioccolato. Diversi gli stand presenti in piazza Duomo, a Biella, che hanno trovato l'apprezamento dei visitatori. Tra i momenti più attesi sicuramente la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da record lunga ben 10 metri, andata in scena nella prima serata di oggi, 31 gennaio, alla presenza di famiglie e bambini. Per l'occasione sono stati scritti anche i nomi dei presenti con gocce di cioccolato bianco. Al termine, la tavolozza è stata spezzata e distribuita liberamente.





