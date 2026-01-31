ASL Biella, anche a Viverone fa tappa il camper della medicina di prossimità

La medicina di prossimità fa tappa anche a Viverone. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Il servizio ha lo scopo di ridurre le distanze e avvicinare l'ASL al territorio. È pensato per chi ha difficoltà a recarsi dal medico o per chi ha bisogno di informazioni medico-sanitarie, sulla propria terapia farmacologica e sui servizi offerti dall'ASL di Biella. Il servizio è gratuito e non è necessario prendere appuntamento”.

Il camper attrezzato sarà presente dalle 10 alle 16 di lunedì 2 febbraio, in piazza Padre Renzo Zola. Numerose saranno le attività offerte dagli infermieri di famiglia e comunità. Tra queste vi sono: rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno; informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; prevenzione degli incidenti domestici; screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì); educazione sanitaria al paziente e al caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica.