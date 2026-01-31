Sala Biellese, attività sospese per la sicurezza: cambio in giunta

Il dibattito sulla sicurezza dei luoghi pubblici (in particolare quelli utilizzati per eventi e attività associative) ha portato i primi effetti: nelle scorse ore, si è registrato il radicale cambiamento della composizione della giunta comunale di Sala Biellese.

Come da decreto firmato dal sindaco Stefania Massera, è stata disposta la revoca dell'assessore e vicesindaco Alessandro Marco Marzanati con effetto immediato unita alla cessazione della carica. Al suo posto, subentra Claudia Raimondo, assessore di Associazionismo e Manifestazioni, Giovani e Istruzione, Turismo e Promozione del Territorio, Cultura. Inoltre, diventa assessore Arianna Sasso, con delega a Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile. Il sindaco Massera, invece, si riserva le competenze relativamente ai seguenti ambiti: Urbanistica ed Edilizia Privata, Cimitero e Servizi Cimiteriali, Personale, Commercio, Bilancio e Servizi Socio-Assistenziali.

Come riportato in un precedente articolo, la questione era nata dopo che il primo cittadino aveva segnalato sui social la situazione che si era venuta a creare a seguito di “un atto formale protocollato da tre consiglieri di maggioranza”, datato 22 gennaio e firmato da Dino Cossavella, Pietro Folino e da Alessandro Marzanati. Ora, a distanza di pochi giorni, si è assistito ad una svolta dentro la giunta.