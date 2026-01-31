Risate e satira a Chiavazza per lo spettacolo del Cucu, il Carnevale è iniziato FOTO

Irriverente, divertente, coinvolgente e, come sempre, applauditissimo dagli spettatori biellesi. Stiamo parlando dello spettacolo realizzato dal comitato del Carnevale Benefico Chiavazzese, andato in sena nella serata di ieri, 30 gennaio, al teatro parrocchiale del noto quartiere di Biella.
Pubblico delle grandi occasioni, con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzio Olivero presente per assistere all'opera dal titolo Cuconclave, diretta da Massimiliano Gaggino e Annalisa Zanni, coi testi di Carlo Ceccon.
Al centro le vicende comiche del Cucu, maschera di Chiavazza interpretata da Marco Minetto, giunto a Roma pronto a candidarsi al conclave per l'elezione del nuovo papa, dopo la candidatura di don Remo, parroco del rione.
Tra battute e momenti di satira su vari temi (come le buche sulle strade o le polemiche sul mercato), lo spettacolo si è concluso con la consegna delle chiavi della città da parte di Michele Belli, nuovo presidente del consiglio di quartiere di Chiavazza.
Infine, molto toccante il momento di ricordo tributato a Franco Caucino, l'indimenticabile Cucu del rione, mancato appena 2 anni fa.