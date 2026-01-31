 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 31 gennaio 2026, 16:30

Biella si veste a festa: al via il Carnevale 2026 tra musica, maschere e sorrisi FOTO e VIDEO

L'allegra e colorata comitiva ha fatto tappa anche al Centro Commerciale I Giardini per l'atto conclusivo, con una merenda dedicata alle famiglie e ai piccoli.

Clima di festa a Biella per l'apertura del Carnevale 2026. Nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, tante maschere (alcune provenienti da fuori provincia e regione) si sono date appuntamento in Riva per dare inizio alla sfilata nelle vie del centro della città. 

Il passaggio della carovana di maschere è stata accompagnata dalle note della Società Musicale Giuseppe Verdi - Città di Biella, sotto lo sguardo partecipe e divertito di passanti, visitatori e residenti.

In testa al corteo l'assessore ad Eventi e Manifestazione Edoardo Maiolatesi. 

L'allegra e colorata comitiva ha fatto tappa anche al Centro Commerciale I Giardini per l'atto conclusivo, con una merenda dedicata alle famiglie e ai piccoli. 

News collegate:
 Carnevale protagonista a Biella, consegnate le chiavi della città al Gipin e alla Catlina FOTO - 31-01-26 18:30

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore