ASL Biella, il camper della medicina di prossimità arriva a Cavaglià per due giorni

Nei giorni 5 e 6 febbraio, dalle 10 alle 16, nel parcheggio degli ambulatori ASL e CRI di via Pella, a Cavaglià, sarà presente un camper attrezzato che porterà i servizi sanitari direttamente nella comunità con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze di salute. Numerose saranno le attività offerte dagli infermieri di famiglia e comunità.

Tra queste vi sono: rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno; informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; prevenzione degli incidenti domestici; screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì); educazione sanitaria al paziente e al caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica.