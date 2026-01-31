Carnevale protagonista a Biella, consegnate le chiavi della città al Gipin e alla Catlina FOTO

Da anni è uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati dalla comunità biellese. Stiamo parlando della consegna delle chiavi della città alle maschere simbolo di Biella: il Gipin, accompagnato dalla consorte Catlina.
La cerimonia, che ha visto la partecipazione di molti gruppi mascherati (anche da fuori provincia e regione), si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, nella sala consiliare di Palazzo Oropa, alla presenza dell'amministrazione comunale.
Come da tradizione, il clima è stato particolarmente goliardico e festoso: lo stesso primo cittadino Marzio Olivero si è prestato a qualche siparietto divertente nel corso del primo atto del Carnevale 2026 a Biella.