Carnevale protagonista a Biella, consegnate le chiavi della città al Gipin e alla Catlina (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Da anni è uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati dalla comunità biellese. Stiamo parlando della consegna delle chiavi della città alle maschere simbolo di Biella: il Gipin, accompagnato dalla consorte Catlina.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di molti gruppi mascherati (anche da fuori provincia e regione), si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, nella sala consiliare di Palazzo Oropa, alla presenza dell'amministrazione comunale.

Come da tradizione, il clima è stato particolarmente goliardico e festoso: lo stesso primo cittadino Marzio Olivero si è prestato a qualche siparietto divertente nel corso del primo atto del Carnevale 2026 a Biella.