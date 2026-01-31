Vesti a Natale il tuo paese, a Benna le premiazioni del concorso 2025

Sabato scorso si è tenuta la premiazione del concorso 2025 di "Vesti a Natale il tuo paese". Lo rende noto l'amministrazione comunale di Benna sui propri canali social.

La commissione, formata dal vicesindaco Giorgio Biollino, dalle consigliere comunali Francesca Ramella e Marta Bosso, dai rappresentanti delle Associazioni Adriano Mollon (Gruppi Alpini) e Alessandra Sitzia (Comitato di Gemellaggio), si è riunita la settimana precedente per la valutazione degli allestimenti partecipanti.

Un'iniziativa che ha visto l'apprezzamento della popolazione, impegnata a rendere più luminosa e affascinante l'abitato di Benna nel periodo delle festività di Natale.