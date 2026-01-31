A Chiavazza è carnevale con la sfilata dei carri!

Entrerà nel vivo domani domenica 1 febbraio il Carnevale Benefico di Chiavazza 2026, appuntamento molto sentito nel quartiere e capace ogni anno di unire tradizione, partecipazione e solidarietà.

La giornata si aprirà alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale, con la Santa Messa in memoria dei membri del comitato defunti, momento di raccoglimento che precede l’avvio delle celebrazioni carnevalesche. Nel pomeriggio, alle ore 14 in piazza XXV Aprile, ritrovo e partenza del corso mascherato, con carri allegorici e gruppi mascherati pronti a portare colore, musica e allegria per le vie di Chiavazza, coinvolgendo famiglie e visitatori.

Il programma proseguirà sabato 7 febbraio con uno degli eventi più attesi: la Magica Cena Spettacolo, in programma alle ore 20 nel salone del teatro parrocchiale. La serata, su prenotazione obbligatoria, abbinerà la tradizione gastronomica all’intrattenimento, grazie allo show del Mago Claudius e all’esibizione musicale della cantante Barbara Mayer.

Gran finale domenica 15 febbraio con la storica Fagiolata di Chiavazza, simbolo del carnevale locale: la distribuzione inizierà dalle ore 14 in via Firenze, fino ad esaurimento. Nella stessa giornata, alle ore 14.30 in piazza XXV Aprile, spazio anche al Carnevale dei Bambini, a cura dell’oratorio parrocchiale, pensato per regalare ai più piccoli un pomeriggio di festa e divertimento.