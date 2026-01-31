Preparate le pentole, a Masserano è tutto pronto per la Fagiolata Alpina

Tutto pronto a Masserano per la Fagiolata Alpina, in programma domani, 1° febbraio, nella sede delle penne nere. La distribuzione da asporto avrà inizio a partire dalle 12. Si consiglia di portare con sé il proprio contenitore per assaporare il delizioso piatto. C'è anche la possibilità di degustarla anche in loco.
