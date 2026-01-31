Egittologia e didattica: al Gae Aulenti una giornata di studi dedicata a Ernesto Schiaparelli FOTO

Mercoledì 21 gennaio u.s., presso l’IIS Gae Aulenti di Biella, si è svolta una giornata di studio su Ernesto Schiaparelli, finalizzata ad approfondire alcuni temi legati alla scoperta della tomba di Kha e agli scavi di Deir El Medina.

L’incontro scientifico è stato articolato in due sessioni, intervallate da un pranzo presso i laboratori biellesi per l’occupabilità, organizzato dalle classi terze dell’indirizzo alberghiero dell’istituto, guidate dai Professori Luca Corte, Fabio Baldissin e Alessandra Serrani.

La giornata di studi, introdotta dalla DS Professoressa Marialuisa Martinelli, è stata strutturata in due momenti: il primo, al mattino, rivolto principalmente agli studenti dell’indirizzo CAT e Alberghiero-Accoglienza turistica, è stato dedicato all’egittologia e agli scavi di Ernesto Schiaparelli; il secondo, al pomeriggio, dopo una relazione ponte sulla raffigurazione e la simbologia degli insetti nell’antico Egitto, si è rivolto prevalentemente alle classi quinte dell’indirizzo Agrario, per offrire agli studenti la possibilità di beneficiare delle competenze del dottor Alberto Schiaparelli, pronipote di Ernesto, agronomo di consolidata esperienza.

Protagonisti della sessione mattutina sono stati Alessandro Roccati, professore emerito di Egittologia, socio dell’Accademia delle scienze e di SPABA; la Dottoressa Elvira D’Amicone, già direzione della Soprintendenza al Museo delle antichità egizie di Torino (1980-2011) e il Professor Luigi Vigna, già direzione del Laboratorio di Restauro della Soprintendenza al Museo delle antichità egizie di Torino e direttore e docente del settore Restauro archeologico dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze-Scuola di Alta Formazione ( 2004-2016).

Protagonisti, invece, della fase pomeridiana sono stati la Dottoressa Tiziana Baldacci socia di SPABA, il Dottor Alberto Schiaparelli socio dell’Accademia di Agricoltura e di SPABA e il Dottor Amedeo Capizzi, chimico ed esperto di ferormoni e trappole.



Graditi ospiti della giornata sono stati il Presidente di SPABA Dottor Aldo Actis Caporale, la Dottoressa Carlotta Cernigliaro e il Direttore della Rivista Biellese Dottor Mauro Lampo.



L’evento fa parte di un progetto di valorizzazione del territorio, iniziato nell’a.s. 23/24 a partire da un’idea della Dottoressa Elvira D’Amicone, condivisa con la Prof.ssa Enrica Parlamento (coordinatrice delle attività insieme alla Prof.ssa Sabrina Bergo), e che ha portato alla nascita di una stretta collaborazione tra il nostro istituto e SPABA (Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti). Il progetto, parte ufficiale dell’offerta formativa ( PTOF) del Gae Aulenti, proseguirà anche in futuro.



Le classi coinvolte nell’anno scolastico in corso sono la 4DB con la Prof.ssa Sabrina Bergo, la 1ACAT con la Prof.ssa Evelina Valdivieso e la 4ACAT con la Prof.ssa Elena Viotti, il Prof. Aldo Rocchetti e la Prof.ssa Enrica Parlamento.